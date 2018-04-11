Соглядатай из МВД получил срок за обычный шантаж

13 миллионов рублей пытался заработать на налоговой проверке сотрудник самого засекреченного подразделения МВД — оперативно-разыскного бюро (работники этой структуры занимаются в том числе слежкой). Но в итоге оказался на скамье подсудимых.

Как стало известно «КВ», началась эта история с обычного запроса сотрудников ОЭБиПК УВД по Северному округу в строительную фирму «ЦентрРегионСтрой» с просьбой предоставить документы для налоговой проверки. Руководитель компании поделился своей бедой с приятелем, генеральным директором другой фирмы 40-летним Сергеем Заюковым. Коммерсант даже переслал ему вопрос «что делать» по мессенджеру. Через некоторое время предпринимателю сообщили, что ситуация очень серьезная и прекратить проверку возможно только за 13 миллионов рублей. Эти деньги, по словам Заюкова, его знакомый 40-летний Ринат Асмятуллин, сотрудник ОПБ МВД, должен был якобы передать проверяющим. Руководитель фирмы уже был готов заплатить, но вовремя вспомнил, что проверки его компании проводились уже не раз, но ни одна не влекла за собой какие-либо тяжкие последствия, и уж тем более возбуждение уголовного дела. Поэтому мужчина обратился в правоохранительные органы.

19 декабря 2016 года при получении аванса в сумме 1 миллион 300 тысяч рублей Заюков был задержан стражами порядка на Ленинградском проспекте. А через некоторое время арестовали и его приятеля Асмятуллина. В качестве своего оправдания полицейский заявил, что в свое время отдал Заюкову большую сумму — около полутора миллионов рублей. А тот обещал Асмятуллину, который работал старшим оперуполномоченным, повышение по службе. Осуществить это Заюков должен был с помощью своих обширных связей. Но в итоге обещания не были выполнены, деньги майору также никто не вернул. И Заюков предложил оперативнику альтернативный способ заработать.

Как сообщили «КВ» в прокуратуре Восточного округа, за покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере Савеловский суд приговорил Заюкова к 3 годам колонии. Асмятуллин получил 2 года и 6 месяцев.

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