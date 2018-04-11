Избиение петербургских школьников не связано со стилем одежды, заявили в СК

С. - ПЕТЕРБУРГ , 11 апр — РИА Новости . После публикации в социальной сети «ВКонтакте» видеозаписи с избиением школьников Красносельского района Петербурга сверстниками, было возбуждено уголовное дело; конфликт не связан с разногласиями в стиле одежды, нападавшие в силу возраста не подлежат уголовной ответственности, сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета РФ

Ранее сообщалось, что 21 февраля по результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье 213 ("Хулиганство") и 116 ("Побои") УК РФ

В ходе мониторинга надзорным ведомством были выявлены видеоролики, размещенные в социальной сети «ВКонтакте», на которых ученики школы № 391 Красносельского района избивают своих сверстников. В местных СМИ сообщалось, что конфликт был вызван разногласиями из-за стиля одежды.

Как сообщил РИА Новости представитель городской прокуратуры, в адрес главы района было внесено представление в связи с нарушениями системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Оно находится на рассмотрении.

"В ходе расследования уголовного дела установлены лица, совершившие данные преступления, которые в силу своего возраста не подлежат уголовной ответственности. Данные преступления совершены по мотивам личной неприязни и конфликтных отношений, они не связаны с «неправильным» стилем одежды потерпевших", — говорится в сообщении.

Кроме того, городское управление СК сообщает, что с октября 2017 года по настоящее время на территории Красносельского района полностью пресечены преступления подростков из-за разногласий в стиле одежды.

Районный следственный отдел направил в суд ряд уголовных дел, «возбужденных по факту противоправных действий несовершеннолетних лиц, принадлежащих к одной неформальной „группировке“, обусловленных конфликтами в связи с предметами одежды, которые носили потерпевшие», говорится в сообщении.

Максимальная санкция по статье 213 УК РФ — лишение свободы до восьми лет, по статье 116 УК РФ — до двух лет.