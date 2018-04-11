В Советске вынесен приговор бывшему директору детско-юношеской спортивной школы, обвиняемому в растрате и мошенничестве

Советский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора детско-юношеской спортивной школы города Советска.

Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата — то есть хищение чужого имущества вверенного виновному с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество хищение имущества путем обмана с использованием служебного положения).

Судом установлено, что женщина в один из дней в период с 13.11.2013 по 25.11.2013, используя свое служебное положение под предлогом освобождения гаража, принадлежащего школе, для школьного автобуса МКОУ СОШ с УИОП № 2 г. Советска поручила ранее ей знакомому мужчине отбуксировать и сдать стоявший в этом гараже автобус в любой пункт приема металлолома и полученные денежные средства передать ей.

«После этого с целью выполнения поручения автобус был отбуксирован на территорию пункта приема металлолома ООО «ВВМ» и сдан на металлолом за 23 тыс. руб. В этот же день были переданы денежные средства директору, которые она в бюджет муниципального образования не внесла, а распорядилась ими по своему усмотрению», — сообщили в прокуратуре Кировской области.

Материальный ущерб, нанесенный администрации муниципального образования Советский муниципальный район, составил 23 тыс. руб.

Кроме того в период с 01.09.2013 по 31.08.2016 путем предоставления заведомо ложных сведений об осуществлении экс-директором тренерской деятельности в МОУ ДОД ДЮСШ г. Советска Кировской области в качестве тренера-преподавателя отделения легкой атлетики ежемесячно получала заработную плату без фактического проведения занятий. В результате она похитила из бюджета муниципального образования Советский муниципальный район Кировской области денежные средства на общую сумму более 186 тыс. руб.

Подсудимая в ходе судебного заседания вину в совершении вменяемых ей преступлений отрицала, просила вынести оправдательный приговор. Вместе с тем, суд посчитал неопровержимые доказательства, представленные государственным обвинителем, достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Приговором суда с учетом смягчающих вину обстоятельств женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 года 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Предварительное расследование по уголовному делу проведено следователями СУ СК РФ по Кировской области.

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