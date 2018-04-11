Ликвидировал прорыв на линии: в Самарской области на месторождении нефти погиб работник

Самарской области следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью работника одного из предприятий. В Красноярском районе мужчина отравился нефтепродуктами. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

— Во время работ по ликвидации прорыва на выкидной линии в поселке Светлое Поле погиб 27-летний работник. Мужчина скончался на месте, — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.

По мнению правоохранителей, трагедия произошла из-за нарушений правил техники безопасности и правил охраны труда, которые допустили в том числе должностные лица компании, в которой он работал.