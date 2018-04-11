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Ликвидировал прорыв на линии: в Самарской области на месторождении нефти погиб работник
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Ликвидировал прорыв на линии: в Самарской области на месторождении нефти погиб работник 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самарской области следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью работника одного из предприятий. В Красноярском районе мужчина отравился нефтепродуктами. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
— Во время работ по ликвидации прорыва на выкидной линии в поселке Светлое Поле погиб 27-летний работник. Мужчина скончался на месте, — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.
По мнению правоохранителей, трагедия произошла из-за нарушений правил техники безопасности и правил охраны труда, которые допустили в том числе должностные лица компании, в которой он работал.
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