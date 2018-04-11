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Ростовские полицейские пресекли сбыт сильнодействующего вещества в крупном размере
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Ростовские полицейские пресекли сбыт сильнодействующего вещества в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела полиции № 5 УМВД России по городу Ростову-на-Дону (Октябрьский район) задержан 33-летний житель Новочеркасска по подозрению в сбыте запрещенных веществ.
Во время задержания полицейские изъяли газетный сверток с таблетками и капсулами, которые злоумышленник хотел перекинуть через забор в исправительное учреждение. Проведенное экспертами-криминалистами исследование подтвердило, что изъятое — трамадол массой более килограмма.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Гражданин задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
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