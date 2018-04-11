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Сотрудники полиции пресекли в Карелии деятельность организованного сообщества наркосбытчиков
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Сотрудники полиции пресекли в Карелии деятельность организованного сообщества наркосбытчиков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия задержаны участники двух организованных групп. К настоящему времени собраны материалы, подтверждающие причастность к незаконной деятельности 15 граждан — жителей Карелии и Архангельской области, в возрасте от 20 до 30 лет. Задержанным инкриминируется сбыт синтетических психоактивных веществ в крупных и особо крупных размерах, а также организация устойчивого канала поставки наркотиков из крупного региона страны в Карелию.
Полицейские УНК установили, что сбыт наркотиков осуществлялся бесконтактным способом с использованием сети Интернет. В ходе спецоперации все фигуранты были задержаны с поличным в феврале нынешнего года. В тайниках, оборудованных наркосбытчиками, сотрудники полиции обнаружили и изъяли около двух килограммов синтетического наркотика.
По фактам незаконного оборота наркотических средств возбуждены уголовные дела. В качестве меры пресечения в отношении семи задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде.
Подозреваемым грозит наказание вплоть до лишения свободы пожизненно.
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