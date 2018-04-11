В Кировской области задолжавший по алиментам более 400 тысяч рублей приговорён к лишению свободы 

Суд признал виновным неплательщика алиментов из Фалёнского района Кировской области и приговорил мужчину к четырём месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
48-летний мужчина с августа 2017 года по январь 2018 года не выплачивал алименты. Его долг превысил 430 тыс. рублей.
Обвиняемый является трудоспособным, и он знал о решении суда, которое обязывало его платить алименты. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей.
Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что в России начали действовать новые принципы признания злостных алиментщиков без вести пропавшими.