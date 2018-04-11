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«Время не властно»: Во Львове из «шмайссера» расстрелян киоск
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«Время не властно»: Во Львове из «шмайссера» расстрелян киоск 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области.
«Сегодня около 1 часа ночи на телефон 102 позвонил граждан и сообщил, что на перекрестке Черновола-Липинского слышно звуки выстрелов. Патрульные направились на место событий и связались с заявителем, который рассказал, что неизвестный в камуфляжной форме побежал в сторону улицы Под Голоском. Проверяя территорию, инспекторы обнаружили на улице Варшавской лицо, подпадавшее под описание. На требование остановиться молодой человек не реагировал и начал убегать. Когда его задержали, у него обнаружили предмет, похожий на пистолет и патроны», — говорится в сообщении полиции в Facebook.
Позже оказалось, что мужчина в камуфляже выстрелил в торговый павильон. Личность стрелявшего установили. Им оказался 19-летний житель Львова.
«Следователи, прибывшие на место происшествия изъяли пистолет с надписью Schmeisser и передали на его на экспертизу», — говорится в сообщении.
Причины своего поступка задержанный объяснять отказался.
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