«Время не властно»: Во Львове из «шмайссера» расстрелян киоск

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области.

«Сегодня около 1 часа ночи на телефон 102 позвонил граждан и сообщил, что на перекрестке Черновола-Липинского слышно звуки выстрелов. Патрульные направились на место событий и связались с заявителем, который рассказал, что неизвестный в камуфляжной форме побежал в сторону улицы Под Голоском. Проверяя территорию, инспекторы обнаружили на улице Варшавской лицо, подпадавшее под описание. На требование остановиться молодой человек не реагировал и начал убегать. Когда его задержали, у него обнаружили предмет, похожий на пистолет и патроны», — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Позже оказалось, что мужчина в камуфляже выстрелил в торговый павильон. Личность стрелявшего установили. Им оказался 19-летний житель Львова

«Следователи, прибывшие на место происшествия изъяли пистолет с надписью Schmeisser и передали на его на экспертизу», — говорится в сообщении.

Причины своего поступка задержанный объяснять отказался.