Ещё
В Ростове высокопоставленный чиновник Госстройнадзора пойдет под суд за взятку в 250 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростове высокопоставленный чиновник Госстройнадзора пойдет под суд за взятку в 250 тысяч рублей 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Алексей Булатов, замначальника Государственного строительного надзора Ростовской области, предстанет перед судом по подозрению в получении взятки. Чиновник пообещал помочь директору фирмы, которому грозил штраф за нарушение в ходе строительства, избежать наказания.
Свои услуги Булатов оценил в 250 тысяч рублей. Деньги от бизнесмена передать чиновнику должен был его коллега. Но, как выяснилось позже, сотрудник надзорного ведомства и бизнесмен-нарушитель пошли в ФСБ и доложили силовикам о планах высокопоставленного чиновника.
Процедура передачи денег уже проходила под контролем правоохранителей. Подозреваемого задержали в его же кабинете и поместили под стражу.
— В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Дело направлено в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
В Госстройнадзоре утверждают, что Булатов сейчас на больничном. Если суд решит, что чиновник виновен в совершенном преступлении, ему грозит штраф до 4 миллионов рублей.
161.ru: последние новости
Расскажут о самых громких преступлениях: ростовские полицейские открыли свою ТВ-программу В Шахтах осудят мужчину, похитившего деньги у своего босса Пропали деньги и сим-карты: на Дону налетчик обокрал почту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле прокомментировали заявление Трампа132
Путин прокомментировал мировую обстановку407
Заявления России о новом оружии встревожили США156
Трамп готовит Россию к войне241
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа142
Видео
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение