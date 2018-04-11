В Ростове высокопоставленный чиновник Госстройнадзора пойдет под суд за взятку в 250 тысяч рублей

Алексей Булатов , замначальника Государственного строительного надзора Ростовской области , предстанет перед судом по подозрению в получении взятки. Чиновник пообещал помочь директору фирмы, которому грозил штраф за нарушение в ходе строительства, избежать наказания.

Свои услуги Булатов оценил в 250 тысяч рублей. Деньги от бизнесмена передать чиновнику должен был его коллега. Но, как выяснилось позже, сотрудник надзорного ведомства и бизнесмен-нарушитель пошли в ФСБ и доложили силовикам о планах высокопоставленного чиновника.

Процедура передачи денег уже проходила под контролем правоохранителей. Подозреваемого задержали в его же кабинете и поместили под стражу.

— В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Дело направлено в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В Госстройнадзоре утверждают, что Булатов сейчас на больничном. Если суд решит, что чиновник виновен в совершенном преступлении, ему грозит штраф до 4 миллионов рублей.