В Отрадном поймали вора и мошенника

Мужчина, подозреваемый в нескольких эпизодах мошенничества и воровства, попал в руки полицейских Отрадного на прошлой неделе. Об этом сообщил источник в УВД по СВАО.

О действиях задержанного первой сообщила 63-летняя пенсионерка. Она вызвала электрика, а после его ухода недосчиталась ювелирных украшений общей стоимостью в 155 тысяч рублей. День спустя поступило еще одно заявление: 34-летняя женщина рассказала, что к ней пришел якобы сотрудник одной из энергоснабжающих компаний, и потребовал предоплату за замену приборов учета. Оказалось, что это был самозванец, не имеющий никакого отношения к данной компании.

— Подозреваемый — 53-летний приезжий. Сейчас проверяется его причастность к другим подобным эпизодам, — отметили в управлении.