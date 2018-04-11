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В Отрадном поймали вора и мошенника
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В Отрадном поймали вора и мошенника 

Управа района Отрадное 2 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
Мужчина, подозреваемый в нескольких эпизодах мошенничества и воровства, попал в руки полицейских Отрадного на прошлой неделе. Об этом сообщил источник в УВД по СВАО.
О действиях задержанного первой сообщила 63-летняя пенсионерка. Она вызвала электрика, а после его ухода недосчиталась ювелирных украшений общей стоимостью в 155 тысяч рублей. День спустя поступило еще одно заявление: 34-летняя женщина рассказала, что к ней пришел якобы сотрудник одной из энергоснабжающих компаний, и потребовал предоплату за замену приборов учета. Оказалось, что это был самозванец, не имеющий никакого отношения к данной компании.
— Подозреваемый — 53-летний приезжий. Сейчас проверяется его причастность к другим подобным эпизодам, — отметили в управлении.
Тех, кто пострадал от действий мошенника, просят обращаться по телефону 8 (495) 616-06-01 или в службу «102» (c мобильных телефонов — 112). Сейчас мужчина ждет суда, находясь под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по статьям 158 УК РФ «Кража» и 159 УК РФ «Мошенничество». (ак)
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