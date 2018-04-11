В Энгельсе к 47 годам лишения свободы приговорены члены преступной группировки

Преступную группировку, которая образовалась в апреле 2012 года, возглавил местный житель. Один из её участников, являясь специалистом в области программирования, создал сайт, в который интегрировал программы, позволяющие обрабатывать информацию о заказе покупателей на приобретение наркотиков, а также отсылку последним адресов с местами тайниковых закладок, передает пресс-служба областной прокуратуры

«С целью конспирации сайт функционировал как интернет-магазин по продаже чипов к автомобилям с фиксированной стоимостью любого продаваемого товара 2000 рублей, что соответствовало стоимости одного условного грамма наркотического средства», — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, доступ к сайту имели только участники преступного сообщества со своих персональных компьютеров и ноутбуков. Члены группы фасовали наркотические средства и сбывали их через тайниковые закладки на территории Саратова и Энгельса.

Таким образом, в период с апреля по июнь 2012 года злоумышленники сбыли 7,5 грамм синтетического наркотического средства.

«Аналогичным способом подсудимые пытались сбыть еще более 700 грамм наркотика. Однако они не смогли довести до конца совершаемое преступление по независящим от них обстоятельствам», — подчеркнули в ведомстве.