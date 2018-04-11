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В Егорьевске руководитель фирмы ответит в суде за долги по зарплате перед работниками
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В Егорьевске руководитель фирмы ответит в суде за долги по зарплате перед работниками 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Егорьевске перед судом предстанет руководитель коммерческой фирмы, обвиняемый в невыплате около 2 миллионов рублей зарплаты работникам, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
«Егорьевская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности)», — отмечается на сайте.
Данное уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки. Следствие полагает, что в организации свыше двух месяцев не выплачивались заработная плата и пособия 13 сотрудникам. Общая сумма долга составила около 2 миллионов рублей. При этом руководитель юридического лица имел реальную возможность для оплаты труда работников, однако свою обязанность не исполнил.
Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение мировому судье 42-го судебного участка Егорьевского судебного района.
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