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Женщина до полусмерти избила пьяного пожилого мужа в Волгоградской области
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Женщина до полусмерти избила пьяного пожилого мужа в Волгоградской области 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: Экспресс-газета
9 апреля 58‐летний мужчина в городе Ленинск Волгоградской области был доставлен в больницу с многочисленными травмами после застолья. Об этом сообщило издание Novostivolgograda.ru.
Мужчина поступил с тупой травмой живота, переломами ребер и повреждениями внутренних органов. О криминальном характере травм врачи сообщили в правоохранительные органы. Полицейские выяснили, что тяжкие повреждения потерпевшему нанесла его  57-летняя
супруга.
Конфликт между супругами произошел после застолья, где мужчина выпил слишком много алкоголя. Он не смог самостоятельно добраться до кровати и уснул на полу. Подвыпившей женщине это не понравилось. Она начала пинать супруга ногами, но не рассчитала силу ударов.
После того, как женщина выплеснула накопившуюся злость, она позвонила в скорую помощь. Прибывшие на место происшествия врачи смогли спасти пострадавшего. В настоящее время в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине грозит наказание в виде восьми лет лишения свободы.
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