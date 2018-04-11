Женщина до полусмерти избила пьяного пожилого мужа в Волгоградской области

9 апреля 58‐летний мужчина в городе Ленинск Волгоградской области был доставлен в больницу с многочисленными травмами после застолья. Об этом сообщило издание Novostivolgograda.ru.

Мужчина поступил с тупой травмой живота, переломами ребер и повреждениями внутренних органов. О криминальном характере травм врачи сообщили в правоохранительные органы . Полицейские выяснили, что тяжкие повреждения потерпевшему нанесла его 57-летняя

супруга.

Конфликт между супругами произошел после застолья, где мужчина выпил слишком много алкоголя. Он не смог самостоятельно добраться до кровати и уснул на полу. Подвыпившей женщине это не понравилось. Она начала пинать супруга ногами, но не рассчитала силу ударов.

После того, как женщина выплеснула накопившуюся злость, она позвонила в скорую помощь. Прибывшие на место происшествия врачи смогли спасти пострадавшего. В настоящее время в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине грозит наказание в виде восьми лет лишения свободы.