У жителя Хакасии полицейские изъяли 861 грамм марихуаны

Накануне вечером сотрудниками отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по г. Саяногорску в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 44-летний житель посёлка Черёмушки. В своей квартире он россыпью на полу хранил марихуану.

Как пояснил задержанный полицейским, для того, чтобы собрать листья конопли он специально ездил в Шушенский район Красноярского края . Как позже показала проведённая экспертиза изъятой растительной массы, марихуаны житель Черёмушек насушил массой 861 грамм.

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за распространение наркотических средств. В отношении него следственным отделом ОМВД России по г. Саяногорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведётся следствие.