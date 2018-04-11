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У жителя Хакасии полицейские изъяли 861 грамм марихуаны
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У жителя Хакасии полицейские изъяли 861 грамм марихуаны 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Накануне вечером сотрудниками отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по г. Саяногорску в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 44-летний житель посёлка Черёмушки. В своей квартире он россыпью на полу хранил марихуану.
Как пояснил задержанный полицейским, для того, чтобы собрать листья конопли он специально ездил в Шушенский район Красноярского края. Как позже показала проведённая экспертиза изъятой растительной массы, марихуаны житель Черёмушек насушил массой 861 грамм.
Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за распространение наркотических средств. В отношении него следственным отделом ОМВД России по г. Саяногорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведётся следствие.
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