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В Самаре женщину чуть не изнасиловали в секс-шопе на пр. Металлургов
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В Самаре женщину чуть не изнасиловали в секс-шопе на пр. Металлургов 

АиФ-Самара 59 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В Кировском районе Самары возбудили уголовное дело по факту покушения на изнасилование, сообщает volga.news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Преступление было совершено 2 апреля около 18:00. В секс-шопе на проспекте Металлургов мужчина накинулся на 35-летнюю женщину, пытаясь ее изнасиловать.
Мужчину задержали. Его личность установлена — это ранее судимый за грабеж 52-летний местный житель.
После проверки всех обстоятельств 9 апреля было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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 Ещё 2 источника 
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