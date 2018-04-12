В Самаре женщину чуть не изнасиловали в секс-шопе на пр. Металлургов

В Кировском районе Самары возбудили уголовное дело по факту покушения на изнасилование, сообщает volga.news со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Преступление было совершено 2 апреля около 18:00. В секс-шопе на проспекте Металлургов мужчина накинулся на 35-летнюю женщину, пытаясь ее изнасиловать.

Мужчину задержали. Его личность установлена — это ранее судимый за грабеж 52-летний местный житель.

После проверки всех обстоятельств 9 апреля было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.