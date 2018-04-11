В Екатеринбурге осудили угонщиков — с помощью гаджетов они похитили 19 иномарок на 19 миллионов

Сегодня в Чкаловском районном суде огласили приговор пяти екатеринбуржцам, совершившим многочисленные кражи, мошенничества и даже разбойное нападение. В числе прочего они угнали 19 иномарок общей стоимостью около 19 млн рублей.

— Вычислили и задержали злоумышленников сотрудники уголовного розыска из регионального полицейского главка совместно с коллегами из Екатеринбурга . Обвиняемые признаны виновными и взяты под стражу в зале суда, — рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых

Началось всё с того, что в июне 2013 года Артём Зайцев, Сергей Беляев и Расим Гасанов совершили разбойное нападение на жильцов квартиры на Кунарской и похитили имущество на сумму около 900 тысяч рублей.

Летом 2015 года преступления стали изощрённее. Кирилл Рупинский разработал план кражи авто: в интернете он искал объявления о продаже автомобилей, приобретал брелок бесключевого доступа в автомобиль, похожий на оригинальный, и договаривался о встрече с продавцом машины.

При осмотре автомобиля Рупинский подменял купленный брелок на полученный от хозяина автомобиля, чтобы вечером свободно проникнуть в автомобиль и угнать его. Таким образом он вместе с Сергеем Беляевым осенью 2015 года угнал два автомобиля Nissan стоимостью более 750 тысяч рублей.

Потом Сергей Беляев рассказал о плане хищения, разработанном Рупинским, Расиму Гасанову, и в 2016 году уже Беляев и Гасанов похитили три автомобиля стоимостью от 750 тысяч до 1 млн рублей каждый.

А в 2016 году разработали уже новую схему угона — Иван Власов, Расим Гасанов, Сергей Беляев и Кирилл Рупинский похищали дорогостоящие автомобили, оборудованные системой бесключевого доступа в салон и бесключевого запуска двигателя, приобретя для этого специальное оборудование.

Иван Власов попытался продать один из похищенных автомобилей, для чего изменил госномер и попросил своего знакомого, не осведомлённого о том, что автомобиль похищен, доставить машину к месту сбыта. Однако довести преступление до конца не удалось — задержали Расима Гасанова, который был за рулём этого авто.

Кроме прочего, Кирилл Рупинский, действуя отдельно от остальных, приобрёл и хранил огнестрельное оружие. А также в августе 2015-го и мае 2016 года украл два мотоцикла. Он договаривался о встрече с владельцами, получал согласие немного покататься и скрывался вместе с мотоциклом.

Любителей угонять иномарки с применением гаджетов также судили в Сухом Логу — граббером они считывали сигнал, когда владелец отключал сигнализацию, дожидались, когда он отойдёт от машины, и угоняли её.