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Украинский суд запретил капитану «Норда» выезжать в Крым
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Украинский суд запретил капитану «Норда» выезжать в Крым 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Украина.ру
Херсонский городской суд по делу о незаконной ловле рыбы избрал капитану задержанного в порту Бердянска российского сейнера «Норд» Владимиру Горбенко меру пресечения в виде личного обязательства являться к представителям следствия по первому требованию.
«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АРК — личное обязательство с запретом посещать оккупированную территорию», — сообщила пресс-секретарь так называемой прокуратуры «Автономной республики Крым», передает ТАСС.
Под «оккупированными территориями» также имеется в виду Крым, уточнили в ведомстве.
Ранее в среду стало известно, что Херсонский городской суд изберет новую меру пресечения капитану задержанного на Украине российского рыболовецкого судна «Норд» Владимиру Горбенко по статье о незаконной ловле рыбы.
Во вторник стало известно, что члены экипажа задержанного на Украине российского рыболовецкого судна «Норд» допрошены в херсонском управлении СБУ по делу капитана Владимира Горбенко.
Ранее в Херсонском городском суде капитану избрали меру пресечения в виде содержания под стражей два месяца с правом выхода под залог.
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