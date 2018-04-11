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В Сызрани задержали подозреваемую в хранении и сбыте героина
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В Сызрани задержали подозреваемую в хранении и сбыте героина 

Волга Ньюс 42 минуты назад
Сначала полицейские уличили женщину в сбыте более 2 г этого наркотика. Но во время обыска у нее дома изъяли несколько свертков с похожим порошкообразным веществом, а также электронные весы, мерную ложку и пакетики.
Эксперты выяснили, что изъятое у женщины вещество является героином, вес которого 104,15 г, что является крупным размером. В итоге следственное отделение Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбудило уголовные дела в связи с незаконным оборотом наркотиков по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Ранее подозреваемую уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Также в полиции сообщили, что задержанную заключили под стражу.
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