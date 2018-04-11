Начальник медчасти воронежского СИЗО получил реальный срок за взятку от бизнесмена 

Дениса Лобзова отправили в колонию на 2 года. Ленинский районный суд в среду, 11 апреля, вынес приговор начальнику медчасти при СИЗО № 3 Денису Лобзову. В наказание за покушение на мошенничество сотрудник УФСИН получил реальный срок — 2 года колонии общего режима. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в пресс-службе суда. Лобзова взяли под стражу сразу после оглашения приговора. До этого он находился под домашним арестом. В срок Лобзову зачли время следствия — с 10 ноября 2017 года по 10 апреля 2018 года. Дело Дениса Лобзова рассмотрели в особом порядке — без исследования доказательств, за два заседания. Сотрудника УФСИН поймали с поличным после получения денег от бизнесмена. Лобзов пообещал коммерсанту Виктору Енину помочь с выходом из следственного изолятора за 5 млн рублей. Сразу после задержания Дениса Лобзова в СУ СКР по региону сообщали, что за деньги сотрудник УФСИН обещал бизнесмену решить вопрос об его освобождении из-под стражи, а также повлиять на назначение обвиняемому условного срока. Первый миллион врач СИЗО получил ещё в августе 2017 года, оставшиеся четыре — в ноябре, когда приговор бизнесменам уже вынесли. После получения денег Дениса Лобзова задержали с поличным сотрудники ФСБ. Он попал под следствие по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
На фото Виктор Енин Воронежские бизнесмены Александр и Виктор Енины обвинялись в хищении у государства 29 млн рублей. Виктор при пособничестве отца Александра, являясь фактическими руководителями ООО «Орбита», провели мошенническую схему в октябре 2012 года. Они предоставили в налоговую службу ложные сведения о покупке участка и недостроенного здания в индустриальном парке «Перспектива» в Новоусманском районе и получили право на возмещение более 29 млн 300 тыс. рублей. Силовики задержали коммерсантов в марте 2017 года после возбуждения дела о мошенничестве. Два месяца Александр и Виктор Енины пробыли в СИЗО. Оказавшись под арестом, бизнесмены полностью возместили ущерб, причиненный своими действиями, что тоже учли при назначении наказания. Суд назначил коммерсантам условные сроки: за мошенничество в особо крупном размере Виктор Енин получил 3,5 года условно, его отца приговорили за пособничество в махинации с НДС к 3 годам условно. Оксана Грибкова