Начальник медчасти воронежского СИЗО получил реальный срок за взятку от бизнесмена 

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Воронежский облсуд оправдал обвиняемого в нападении на сотрудника ФСБ азербайджанца

В Воронежской области семейная пара жестоко расправилась со старушкой из-за 17 тысяч рублей

В деле о махинациях в ритуальных услугах появилась жалоба на давление полиции