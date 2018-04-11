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Липчанин похитил и убил соседа, домогавшегося к его сыновьям
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Липчанин похитил и убил соседа, домогавшегося к его сыновьям 

АиФ 48 минут назад
Фото: АиФ
В Липецке под суд пойдёт 37-летний мужчина, похитивший и убивший обидчика своих детей, сообщила пресс-служба СК РФ по Липецкой области.
По версии следствия, днём 26 июня 2017 года бывшая жена рассказала мужчине о том, что сосед приставал к их малолетнему сыну. Подозревая его в сексуальных домогательствах, мужчина затолкал соседа в свой автомобиль и отвез его в заброшенный домик в садоводческом товариществе «Венера».
Он связал пленнику руки и ноги, рот закрыл тряпкой и несколько раз ударил его по голове. Делал он это на глазах двух сыновей, заставляя пленника просить у них прощение за свои действия. Проводив детей в машину, мужчина вернулся в домик и задушил соседа автомобильным матерчатым тросом. Обвиняемый оставил тело убитого в заброшенном домике, надеясь, что его никто не найдёт. Однако через несколько дней после убийства труп нашли садоводы.
Правоохранители заключили обвиняемого под стражу. Он признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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