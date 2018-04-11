В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Каменский» возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения более 600 граммов марихуаны.

По предварительным данным, накануне днем наряду патрульно-постовой службы полиции, патрулирующему окрестности населённых пунктов Каменского района, поступила информация о том, что один из ранее неоднократно судимых жителей села Корнилово 1988 года рождения, может незаконно хранить наркотические вещества.

Прибыв по месту жительства гражданина, сотрудники полиции обнаружили в одной из хозяйственных построек мешок, наполненный веществом растительного происхождения. Мужчина пояснил правоохранителям, что в мешке находится дикорастущая конопля, которую он собрал несколько дней назад на своем огороде исключительно для собственного потребления.

Находившееся в мешке растительное вещество сотрудники полиции изъяли и направили на исследование. По заключению экспертов, в мешке находилась марихуана массой 615 граммов.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Известно, что ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.