Ещё
В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 49 минут назад
Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Каменский» возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения более 600 граммов марихуаны.
По предварительным данным, накануне днем наряду патрульно-постовой службы полиции, патрулирующему окрестности населённых пунктов Каменского района, поступила информация о том, что один из ранее неоднократно судимых жителей села Корнилово 1988 года рождения, может незаконно хранить наркотические вещества.
Прибыв по месту жительства гражданина, сотрудники полиции обнаружили в одной из хозяйственных построек мешок, наполненный веществом растительного происхождения. Мужчина пояснил правоохранителям, что в мешке находится дикорастущая конопля, которую он собрал несколько дней назад на своем огороде исключительно для собственного потребления.
Находившееся в мешке растительное вещество сотрудники полиции изъяли и направили на исследование. По заключению экспертов, в мешке находилась марихуана массой 615 граммов.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
Известно, что ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Полицейские задержали похитителя котенка с выставки животных в Санкт-Петербурге В УМВД России по Омской области определили лучшего по профессии среди сотрудников уголовного розыска Возбуждено уголовное дело в отношении директора компании из Кабардино-Балкарской Республики, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России937
США подняли в воздух самолет «судного дня»320
Захарова сделала Трампу ответное предложение149
Рынок отреагировал на заявление Трампа162
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод24
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев вспомнил о бабушкиной пенсии
Личный счет
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение