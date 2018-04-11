Экс-полицейского Самары осудили на 9 лет за похищение людей

Самарский областной суд приговорил бывшего полицейского к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима

По версии следствия, 32-летний мужчина вступил в преступную группировку в конце 2016 года. Банда занималась нападениями на горожан.

— На протяжении 9 дней члены банды и экс-сотрудник полиции совершили 14 преступлений в отношении 11 потерпевших. Злоумышленники занимались похищением и вымогательством денежных средств у граждан. Также преступники брали документы и имущество горожан, — рассказали в прокуратуре Самарской области

В трех случаях члены банды похищали людей. У одного из потерпевших они требовали 3 миллиона рублей.

К своим жертвам преступники применяли пытки и насилие. Также они угрожали потерпевшим распространением сведений, которые могли бы нанести урон репутации. Пока приговор не вступил в законную силу.