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Экс-полицейского Самары осудили на 9 лет за похищение людей
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Экс-полицейского Самары осудили на 9 лет за похищение людей 

63.ru 50 минут назад
Фото: 63.ru
Самарский областной суд приговорил бывшего полицейского к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
По версии следствия, 32-летний мужчина вступил в преступную группировку в конце 2016 года. Банда занималась нападениями на горожан.
— На протяжении 9 дней члены банды и экс-сотрудник полиции совершили 14 преступлений в отношении 11 потерпевших. Злоумышленники занимались похищением и вымогательством денежных средств у граждан. Также преступники брали документы и имущество горожан, — рассказали в прокуратуре Самарской области.
В трех случаях члены банды похищали людей. У одного из потерпевших они требовали 3 миллиона рублей.
К своим жертвам преступники применяли пытки и насилие. Также они угрожали потерпевшим распространением сведений, которые могли бы нанести урон репутации. Пока приговор не вступил в законную силу.
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