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Житель Дзержинска пошел под суд за то, что вел страничку в соцсети от имени девушки
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Житель Дзержинска пошел под суд за то, что вел страничку в соцсети от имени девушки 

nn.ru 52 минуты назад
Фото: nn.ru
Свое темное дело дзержинец вершил из квартиры на улице Терешковой, при помощи ноутбука.
— По версии следствия, в 2016–2017 он создал от имени бывшей сожительницы страничку в одной из социальных сетей, — сообщили сегодня в СУ СК по Нижегородской области. — Затем он из мести из-за расставания с женщиной, распространил на этой странице в социальной сети фотографии и видеозаписи, содержащие изображения бывшей возлюбленной в обнаженном виде, являющиеся ее личной тайной.
Экс-возлюбленная узнала об этом, когда ей начали поступать звонки от незнакомых мужчин. Она обратилась в правоохранительные органы.
В ходе расследования обвиняемый признал свою вину. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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