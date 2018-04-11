Житель Дзержинска пошел под суд за то, что вел страничку в соцсети от имени девушки

Свое темное дело дзержинец вершил из квартиры на улице Терешковой, при помощи ноутбука. — По версии следствия, в 2016–2017 он создал от имени бывшей сожительницы страничку в одной из социальных сетей, — сообщили сегодня в СУ СК по Нижегородской области . — Затем он из мести из-за расставания с женщиной, распространил на этой странице в социальной сети фотографии и видеозаписи, содержащие изображения бывшей возлюбленной в обнаженном виде, являющиеся ее личной тайной. Экс-возлюбленная узнала об этом, когда ей начали поступать звонки от незнакомых мужчин. Она обратилась в правоохранительные органы В ходе расследования обвиняемый признал свою вину. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.