Уголовное дело возбудили после гибели рабочего нефтедобывающей компании

Инцидент произошел 10 марта, трое рабочих потеряли сознание во время ликвидации порыва нефтепровода на Красноярском месторождении в районе поселка Светлое Поле в Самарской области. По данным следствия, сотрудник ООО «РН-Транспорт» скончался на месте от острого отравления нефтепродуктами, двое сотрудников АО «Самаранефтегаз» были доставлены в больницу.

В ведомстве подчеркнули, что во время работы были нарушены правила техники безопасности.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей… «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.

АО «Самаранефтегаз» и ООО «РН-Транспорт» входят в ПАО «НК „Роснефть“.