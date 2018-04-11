Уголовное дело возбудили после гибели рабочего нефтедобывающей компании 

САМАРА, 11 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели сотрудника «РН-Транспорт» (входит в "Роснефть") в Самарской области из-за отравления парами нефтепродуктов, сообщает в среду следственное управление СК по региону.
Инцидент произошел 10 марта, трое рабочих потеряли сознание во время ликвидации порыва нефтепровода на Красноярском месторождении в районе поселка Светлое Поле в Самарской области. По данным следствия, сотрудник ООО «РН-Транспорт» скончался на месте от острого отравления нефтепродуктами, двое сотрудников АО «Самаранефтегаз» были доставлены в больницу.
В ведомстве подчеркнули, что во время работы были нарушены правила техники безопасности.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей… «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.
АО «Самаранефтегаз» и ООО «РН-Транспорт» входят в ПАО «НК „Роснефть“.