Бывшего полицейского осудят за избиение задержанного в Кстове

Кстовский городской суд Нижегородской области приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению бывшего сотрудника полиции, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом Newsroom24 сообщили в объединенной пресс-службе судов Нижегородской области.

По данным следствия, преступление произошло в апреле 2017 года. Потерпевший, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте — ОМВД России по Кстовскому району, за что на него был составлен протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство.

Было принято решение поместить его в специальное помещение для задержанных лиц. Однако потерпевший категорически отказался выполнить законное требование сотрудников полиции, и к нему была применена физическая сила.

Несмотря на это, потерпевший продолжал оказывать противодействие сотрудникам полиции.

В результате неправомерных действий потерпевшего у полицейского, возникли личные неприязненные отношения к потерпевшему, и он три раза ударил его кулаком по лицу.

В результате умышленных преступных действий потерпевшему были причинены повреждения в виде ссадин области верхней губы слева, которые вреда здоровью не причинили.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Подсудимому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.