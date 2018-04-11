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Бывшего полицейского осудят за избиение задержанного в Кстове
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Бывшего полицейского осудят за избиение задержанного в Кстове 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Кстовский городской суд Нижегородской области приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению бывшего сотрудника полиции, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом Newsroom24 сообщили в объединенной пресс-службе судов Нижегородской области.
По данным следствия, преступление произошло в апреле 2017 года. Потерпевший, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте — ОМВД России по Кстовскому району, за что на него был составлен протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство.
Было принято решение поместить его в специальное помещение для задержанных лиц. Однако потерпевший категорически отказался выполнить законное требование сотрудников полиции, и к нему была применена физическая сила.
Несмотря на это, потерпевший продолжал оказывать противодействие сотрудникам полиции.
В результате неправомерных действий потерпевшего у полицейского, возникли личные неприязненные отношения к потерпевшему, и он три раза ударил его кулаком по лицу.
В результате умышленных преступных действий потерпевшему были причинены повреждения в виде ссадин области верхней губы слева, которые вреда здоровью не причинили.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Подсудимому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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