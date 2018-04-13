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В Самаре директор ТД «Автограф» подозревается в уклонении от уплаты 7,8 млн руб. налогов
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В Самаре директор ТД «Автограф» подозревается в уклонении от уплаты 7,8 млн руб. налогов 

Волга Ньюс 1 час назад
По версии следствия, в период с 2013 г. по 2015 г. подозреваемый, действуя группой лиц по предварительному сговору с сотрудниками ООО «Торговый дом Автограф», посредством заключения фиктивных договоров с другими организациями, уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в общей сумме более 7,8 млн руб., то есть в крупном размере.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.
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