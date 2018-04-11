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Ростовчанина около дома ограбили на 400 тысяч рублей
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Ростовчанина около дома ограбили на 400 тысяч рублей 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Пролетарском районе на мужчину, возвращавшегося домой, набросился с битой прохожий. Налетчик ударил свою жертву, а потом обобрал до ниточки. Преступник забрал деньги, планшет и золотые украшения, после чего скрылся. Общая сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.
Потерпевший написал заявление в полицию.
— Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 41-летний ростовчанин. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой», — сказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Если суд признает задержанного виновным, то ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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