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Петербургские полицейские вернули похищенного с выставки котенка
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Петербургские полицейские вернули похищенного с выставки котенка 

Интересант 1 час назад
Фото: Интересант
Четырехмесячный котенок, украденный 8 апреля на выставке животных, вновь обрел прежних хозяев. На злоумышленника стражей порядка вывела арендованная похитителем машина.
Ранее стало известно, что в полицию Пушкинского района поступил сигнал о краже из павильона выставочного комплекса, расположенного на Петербургском шоссе, двух дорогостоящих мобильных телефонов, также вместе с гаджетами пропал элитный котенок породы Мейн-кун.
Как сообщили сегодня в петербургском главке МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий 10 апреля около семи часов вечера сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Пушкинскому району по месту жительства в одном из домов на проспекте Славы задержали 29-летнего подозреваемого, признавшегося позже, что котенка похитил из личных целей.
Мужчина рассказал, что заранее арендовал автомобиль и приехал на нем к выставочному центру. Машина и вывела полицейских на след предполагаемого похитителя.
В настоящее время котенок возвращен владельцам. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).
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