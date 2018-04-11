Петербургские полицейские вернули похищенного с выставки котенка

Четырехмесячный котенок, украденный 8 апреля на выставке животных, вновь обрел прежних хозяев. На злоумышленника стражей порядка вывела арендованная похитителем машина.

Ранее стало известно, что в полицию Пушкинского района поступил сигнал о краже из павильона выставочного комплекса, расположенного на Петербургском шоссе, двух дорогостоящих мобильных телефонов, также вместе с гаджетами пропал элитный котенок породы Мейн-кун.

Как сообщили сегодня в петербургском главке МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий 10 апреля около семи часов вечера сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Пушкинскому району по месту жительства в одном из домов на проспекте Славы задержали 29-летнего подозреваемого, признавшегося позже, что котенка похитил из личных целей.

Мужчина рассказал, что заранее арендовал автомобиль и приехал на нем к выставочному центру. Машина и вывела полицейских на след предполагаемого похитителя.

В настоящее время котенок возвращен владельцам. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).