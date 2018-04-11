Псковские пограничники задержали молдаванина, подозреваемого в угоне

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили в международном автомобильном пункте пропуска «Бурачки» иностранного гражданина, находящегося в федеральном розыске, сообщили в пресс-службе ведомства.

На выезд из РФ прибыл гражданин Молдовы 1963 года рождения. Мужчина намеревался пешком пересечь государственную границу, но при прохождении паспортного контроля выяснилось, что продолжить свое путешествие он не сможет, поскольку объявлен правоохранительными органами Свердловской области в федеральный розыск за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ («Угон»).

Вменяемая иностранцу часть статьи подразумевает неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо с применением или угрозой применения насилия. За совершение этого преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.

Задержанный в установленном порядке был передан сотрудникам полиции.