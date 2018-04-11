Волгоградцев просят опознать женщину, подозреваемую в убийстве ребенка

Следователи из Михайловки просят жителей Волгоградской области помочь им установить личность женщины, запечатленной камерами видеонаблюдения, они предполагают, что она могла бросить своего ребенка на улице.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, 21 февраля прохожий обнаружил на улице между гаражами сверток с младенцем. Ребенок скончался на улице от переохлаждения. Полицейские возбудили уголовное дело по факту убийства младенца, они предполагают, что девочку бросила умирать ее мать. До сих пор личность женщины не установлена.

В ходе расследования дела правоохранителям удалось узнать от продавца одного из местных магазинов, что в январе и феврале к ней приходила покупательница, находившаяся на поздних сроках беременности. В марте, вероятно, уже родив ребенка, она вновь пришла в магазин за спиртным. У следователей есть запись с камер видеонаблюдения, которые запечатлели женщину. Правоохранители предполагают, что это она могла оставить ребенка. Всех, кто узнал ее, просят обратиться по телефонам (84463) 2-11-98 или «02». Анонимность гарантируется.