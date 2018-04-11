Закладчики устроили «квест» в центре Саратова

Участник поисков спрятанного в надежном месте наркотического вещества с «заданием» не справился и попался в руки полиции.

В итоге на 31-летнего жителя Саратова , пытавшегося приобрести «дурь», было возбуждено уголовное дело.

Искавший наркотики саратовец был обнаружен поздним вечером в одном из гаражных кооперативов Кировского района областного центра в попытках найти закладку с наркотическим веществом. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сообщается, что в ходе поисков мужчина привлек внимание сотрудников вневедомственной охраны своим подозрительным поведением, после чего пытался скрыться. Подозреваемый был задержан патрульными, после чего на место прибыла следственно-оперативная группа. Личный досмотр задержанного в присутствии понятых подтвердил догадки стражей порядка. Найденные вещества были изъяты, гражданин признался, что приобрел наркотики для личного потребления.