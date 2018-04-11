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В Татарстане полиция пресекла незаконное изготовление медицинских изделий
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В Татарстане полиция пресекла незаконное изготовление медицинских изделий 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержали местного жителя по подозрению в незаконном изготовлении и сбыте медицинских изделий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в пригороде Казани генеральный директор одного из обществ с ограниченной ответственностью с целью сбыта организовал производство изделий медицинского назначения. В итоге предприятие незаконно реализовало товар на общую сумму более 3 млн рублей. По результатам проведенных мероприятий были изъяты: стоматологические медицинские изделия, круги алмазные зуботехнические, полоски алмазные стоматологические, головки алмазные стоматологические", — отмечается в сообщении ведомства.
На основании собранных материалов следственным управлением СКР по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 235.1 УК РФ «Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до восьми лет.
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