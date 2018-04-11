В Татарстане полиция пресекла незаконное изготовление медицинских изделий

КАЗАНЬ , 11 апреля. / ТАСС /. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержали местного жителя по подозрению в незаконном изготовлении и сбыте медицинских изделий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в пригороде Казани генеральный директор одного из обществ с ограниченной ответственностью с целью сбыта организовал производство изделий медицинского назначения. В итоге предприятие незаконно реализовало товар на общую сумму более 3 млн рублей. По результатам проведенных мероприятий были изъяты: стоматологические медицинские изделия, круги алмазные зуботехнические, полоски алмазные стоматологические, головки алмазные стоматологические", — отмечается в сообщении ведомства.