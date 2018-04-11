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В Екатеринбурге по материалам полиции вынесен приговор в отношении группы автоворов
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В Екатеринбурге по материалам полиции вынесен приговор в отношении группы автоворов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня в Чкаловском районном суде Екатеринбурга по материалам Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области осуждена группа автоворов. Пятеро граждан в период с 2013 по 2016 год с помощью современных технических средств совершили 19 хищений дорогостоящих иномарок и мотоциклов. Ущерб от криминальной деятельности обвиняемых составил порядка 19 000 000 рублей. Задержали злоумышленников сотрудники уголовного розыска из регионального полицейского главка совместно с коллегами из Екатеринбурга.
Преступления совершались несколькими способами и разным составом исполнителей. Чаще всего кражи происходили возле крупных торговых центров, когда владельцы транспортных средств отправлялись за покупками. Для осуществления своих замыслов злоумышленники использовали электронные гаджеты, с помощью которых они отпирали дверные замки и запускали двигатель автомобиля. На похищенном авто изменялись идентификационные номера, после чего товар реализовывался третьим лицам.
Один из осужденных самостоятельно совершил три кражи мотоциклов. При встрече с продавцом под видом покупателя он просил опробовать ходовые качества байка и скрывался.
Но одними угонами молодые люди не ограничивались. В июне 2013 года трое участников группы по предварительному сговору совершили разбойное нападение на мужчину. Добычей грабителей тогда стали золотые украшения на сумму около 1 000 000 рублей.
При личном досмотре и по месту жительства у одного из задержанных полицейские изъяли два самодельных пистолета с арсеналом патронов.
Приговором суда участники группы признаны виновными в инкриминируемых деяниях. Им назначили наказания в виде лишения свободы в зависимости от роли каждого на сроки от четырех до восьми лет. Приговор в законную силу вступит через 10 дней, если не будет обжалован.
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