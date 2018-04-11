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Жителя Дзержинска судят за распространение интимных фото экс-возлюбленной
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Жителя Дзержинска судят за распространение интимных фото экс-возлюбленной 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Жителя Дзержинска судят за размещение в социальных сетях интимных фото бывшей возлюбленной. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета.
О том, что ее частные фото выставлены на всеобщее обозрение, женщина узнала, когда ей начали звонить неизвестные мужчины. Так она узнала о существовании ее изображений на фейковой странице в Интернете с фото и даже видеозаписями.
Выяснилось, что сделал это ее бывший возлюбленный. Причина — месть из-за расставания. Женщина решила не прощать обидчика и обратилась в полицию.
«Против мужчины возбудили уголовное дело за распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия в средствах массовой информации. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в следственном комитете.
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