Жителя Дзержинска судят за распространение интимных фото экс-возлюбленной

Жителя Дзержинска судят за размещение в социальных сетях интимных фото бывшей возлюбленной. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета

О том, что ее частные фото выставлены на всеобщее обозрение, женщина узнала, когда ей начали звонить неизвестные мужчины. Так она узнала о существовании ее изображений на фейковой странице в Интернете с фото и даже видеозаписями.

Выяснилось, что сделал это ее бывший возлюбленный. Причина — месть из-за расставания. Женщина решила не прощать обидчика и обратилась в полицию.

«Против мужчины возбудили уголовное дело за распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия в средствах массовой информации. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в следственном комитете.