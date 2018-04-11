На Урале осудили банду автоворов, угонявших дорогие иномарки с парковок ТРЦ

Екатеринбурге вынесли приговор банде автоворов, угонявших дорогие иномарки с парковок тороговых центров. Правда, одними только угонами группа не ограничилась, об этом сообщает в среду, 11 апреля, «АиФ-Урал»

Приговор банде вынесли сегодня в Чкаловском райсуде Екатеринбурга. «По материалам Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области была осуждена группа автоворов. Граждане Беляев и Рупинский 1991, Власов 1990, Гасанов 1989 и Зайцев 1983 годов рождения в период с 2013 по 2016 год с помощью современных технических средств совершили 19 хищений чужих дорогостоящих иномарок и мотоциклов. Ущерб от криминальной деятельности обвиняемых составил порядка 19 000 000 рублей. Вычислили и задержали злоумышленников сотрудники уголовного розыска из регионального полицейского главка совместно с коллегами из Екатеринбурга. Обвиняемые признаны виновными и взяты под стражу в зале суда», — заявил руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых

Преступления автоворы совершали различными способами и в разном составе. Чаще всего банда угоняла дорогие иномарки — Лексусы, Нисаны, Киа. Происходило это на парковках крупных торговых центров, когда водители отлучались в магазин за покупками. Для кражи машин воры использовали электронные гаджеты, с помощью которых им удавалось открывать замки и заводить двигатель автомобиля. После этого на похищенных машинах группа изменяла номера, а затем переправляла товар третьим лицам, обычно — в Казахстан

Кроме того, один из участников банды совершил кражи трех мотоциклов марки «Yamaha» и «Kawasaki». Под видом покупателя он встречался с продавцом, просил опробовать ходовые качества байка, а после скрывался с места.

При этом мужчины не ограничились только угонами автомобилей. Так, в июне 2013 года трое участников группы напали на мужчину, выходившего из дома на улице Кунарской. Тогда им удалось заполучить золотые украшения стоимостью примерно 1 млн рублей.

Во время досмотра у одного из членов банды дома правоохранители обнаружили 2 самодельных пистолета и арсенал патронов.

Чтобы доказать вину подозреваемых, правоохранителям пришлось проделать огромную работу и провести большое количество экспертиз. «Следователем МВД было назначено проведение более 40 экспертиз — биологических, портретных, автотехнических, судебно-медицинских, технических. Органы внутренних дел приобщили к материалам дела оборудование автоворов, в том числе постановщик заградительных помех и локальный блокиратор устройств сотовой связи и навигационных систем, ретранслятор радиосигналов автомобильных смарт-ключей», — сообщил Валерий Горелых.

При этом к делу также приложили электронные гаджеты, которыми пользовались автоворы. «Органы внутренних дел приобщили к материалам дела оборудование автоворов, в том числе постановщик заградительных помех и локальный блокиратор устройств сотовой связи и навигационных систем, ретранслятор радиосигналов автомобильных смарт-ключей», — прокомментировал руководитель пресс-службы регионального полицейского главка.

По решению суда мужчины получили в зависимости от роли каждого от 4 до 8 лет лишения свободы. Услышав свой приговор, автоворы, кажется, ничуть не расстроились. «Гособвинение на суде представлял старший помощник прокурора Чкаловского района Екатеринбурга Мария Москвичова, а рассмотрела дело и вынесла приговор судья Светлана Усатова . Приговором суда участники группы признаны виновными в инкриминируемых деяниях. Им назначили наказания в виде лишения свободы в зависимости от роли каждого. Так, граждане Зайцев, Беляев и Гасанов получили восемь лет строгого режима. Власов ближайшие четыре года проведет в колонии общего режима , а Рупчинский — пять лет в колонии общего режима. В момент оглашения приговора обвиняемые вели себя спокойно, не буянили, а наоборот улыбались и делали вид, что, как будто, это не их покарала Фемида» — отметил полковник Горелых.

Часть их похищенного имущества уже вернули владельцам. Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован.