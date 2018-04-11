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По делу «краснодарских стрелков» назначили судью
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По делу «краснодарских стрелков» назначили судью 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 11 апреля — Новая Кубань. В начале апреля СУ СК РФ по КК сообщило о завершении расследования резонансного уголовного дела по факту нападения на КПМ на ул. Ейское шоссе, которому предшествовало покушение на убийство боксера Игоря Одношивкина.
Материалы дела переданы в Краснодарский краевой суд.
* Дело в отношении «краснодарских стрелков» будут рассматривать в краевом суде
10 апреля в 16:00 к ознакомлению с ними приступил судья Василий Павлович Лобода.
Дата предварительных слушаний ещё не назначена.
Фигурантами дела являются 27-летний Владислав Гмыря, 25-летний Дмитрий Карачкин, 23-летний Владимир Муковоз (бывший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН УМВД России по Новороссийску, — прим. «НК»), 21-летний Никита Медведев. Ещё пятеро соучастников объявлены в розыск.
По версии следствия они действовали как устойчивая вооруженная группа. Возглавлял банду Гмыря.
Напомним, что 22 августа около часа ночи на ул. 3-я Тихая произошло нападение на 32-летнего боксера Игоря Одношивкина. Есть информация, что молодые люди выполняли заказ на его убийство. За автомобилем, на котором передвигался боксер, велась слежка с помощью GPS-маячка. Нападение могло быть связано с его профессиональной деятельностью. Он возглавлял службу безопасности одной из местных транспортных компаний.
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После совершения преступления молодые люди скрылись. Имелась ориентировка на розыск автомобиля, на котором они передвигались. Черный «Тойта Камри» был остановлен на временном посту ДПС № 6 (Ейское шоссе). Там и произошло нападение на сотрудников полиция, дальнейшая погоня, перестрелка и т. д. Злоумышленникам тогда удалось скрыться, на протяжении трех дней проводилась спецоперация по их задержанию.
Игорь Одношивкин выжил. Сейчас он находится в состоянии малого сознания. Его родственники просят всех, кому не безразлична жизнь человека, оказать финансовую помощь, денежные средства можно перечислить на карту АльфаБанка: 5559 4928 0479 2052 (реквизиты предоставлены родственниками потерпевшего, — прим «НК»).
«Новая Кубань» продолжит следить за развитием событий.
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