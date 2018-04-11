По делу «краснодарских стрелков» назначили судью

Краснодар . 11 апреля — Новая Кубань. В начале апреля СУ СК РФ по КК сообщило о завершении расследования резонансного уголовного дела по факту нападения на КПМ на ул. Ейское шоссе, которому предшествовало покушение на убийство боксера Игоря Одношивкина.

Материалы дела переданы в Краснодарский краевой суд.

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10 апреля в 16:00 к ознакомлению с ними приступил судья Василий Павлович Лобода.

Дата предварительных слушаний ещё не назначена.

По версии следствия они действовали как устойчивая вооруженная группа. Возглавлял банду Гмыря.

Напомним, что 22 августа около часа ночи на ул. 3-я Тихая произошло нападение на 32-летнего боксера Игоря Одношивкина. Есть информация, что молодые люди выполняли заказ на его убийство. За автомобилем, на котором передвигался боксер, велась слежка с помощью GPS-маячка. Нападение могло быть связано с его профессиональной деятельностью. Он возглавлял службу безопасности одной из местных транспортных компаний.

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После совершения преступления молодые люди скрылись. Имелась ориентировка на розыск автомобиля, на котором они передвигались. Черный «Тойта Камри» был остановлен на временном посту ДПС № 6 (Ейское шоссе). Там и произошло нападение на сотрудников полиция, дальнейшая погоня, перестрелка и т. д. Злоумышленникам тогда удалось скрыться, на протяжении трех дней проводилась спецоперация по их задержанию.

Игорь Одношивкин выжил. Сейчас он находится в состоянии малого сознания. Его родственники просят всех, кому не безразлична жизнь человека, оказать финансовую помощь, денежные средства можно перечислить на карту АльфаБанка : 5559 4928 0479 2052 (реквизиты предоставлены родственниками потерпевшего, — прим «НК»).

«Новая Кубань» продолжит следить за развитием событий.