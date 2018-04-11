Безработная из Чепецка ударила ножом собутыльника, отказавшегося дать денег на очередную порцию водки

Попойка на квартире закончилась плачевно для чепчанина 1940 года рождения — собутыльница набросилась на него с ножом.

Как сообщают в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре, поводом к конфликту стало желание купить очередную бутылку водки.

В декабре 2017 года, после изрядного количество выпитого алкоголя, женщина попросила у своего знакомого денег на бутылку водки. Тот не дал ей денег, побоявшись, что она купит водку и уйдёт пить её в другом месте. Отказ разозлил виновную, и она, схватив нож, ударила знакомого в живот. Раненый мужчина успел выбежать из кухни, закрыв дверь на задвижку, и укрылся у соседей, которые вызвали полицию и «скорую помощь».

В суде женщина раскаялась и признала свою вину. Суд приговорил её к 3 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима . Потерпевший до вынесения приговора не дожил и скончался от лёгочного заболевания.

Фото — olkem.az