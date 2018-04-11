Директор мебельного салона в Ставрополе ответит за долги по зарплате 

Директор мебельного салона в Ставрополе стал фигурантом уголовного дела из-за долга по зарплате перед работниками, сообщили STAV.AIF.RU в краевом Следственном управлении СК РФ.
По данным следствия, директор «Салона мебели Европа» в 2015 году не платил деньги двум работникам и задолжал им 260 тысяч рублей. При проверке финансово-экономической деятельности организации оказалось, что возможность выплачивать зарплату у директора была, но он расходовал прибыль по личному усмотрению.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Невыплата заработной платы». Следователи опрашивают потерпевших, изымают бухгалтерские документы и собирают другие доказательства.