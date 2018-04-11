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Жительница Коркино предстала перед судом за насилие над следователем
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Жительница Коркино предстала перед судом за насилие над следователем 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Суд города Коркино осудил 62-летнюю местную жительницу, за то, что она нанесли удары ногами следователю. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.
«В суде установлено, что в январе 2018 года следователем местного отдела полиции на основании постановления суда в присутствии понятых был произведен обыск жилища виновной в связи с расследованием уголовного дела о краже. По окончании производства обыска следователем было высказано требование к хозяйке квартиры и другим лицам проследовать в отдел полиции для проведения дальнейших следственных действий. После чего, на почве мести за законные действия следователя, обвиняемая нанесла последней удары ногой, причинив ей физическую боль», — пояснили в ведомстве. Обвиняемая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 УК РФ.
Судом виновной назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.
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