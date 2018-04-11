Жительница Коркино предстала перед судом за насилие над следователем

Суд города Коркино осудил 62-летнюю местную жительницу, за то, что она нанесли удары ногами следователю. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.

«В суде установлено, что в январе 2018 года следователем местного отдела полиции на основании постановления суда в присутствии понятых был произведен обыск жилища виновной в связи с расследованием уголовного дела о краже. По окончании производства обыска следователем было высказано требование к хозяйке квартиры и другим лицам проследовать в отдел полиции для проведения дальнейших следственных действий. После чего, на почве мести за законные действия следователя, обвиняемая нанесла последней удары ногой, причинив ей физическую боль», — пояснили в ведомстве. Обвиняемая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 УК РФ.

Судом виновной назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.