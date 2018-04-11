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Крупную партию героина изъяли сотрудники полиции в Брянске
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Крупную партию героина изъяли сотрудники полиции в Брянске 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудниками УНК УМВД России по Брянской области пресечена деятельность организованной группы, члены которой бесконтактным способом распространяли на территории региона героин. В группу входили 34-летний гражданин Российской Федерации и 24-летний гражданин одного из сопредельных государств.
При обыске в квартире подозреваемых полицейские обнаружили более 300 граммов наркотического средства. По оценкам экспертов, стоимость изъятого составляет около миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет с наложением штрафа в сумме до миллиона рублей.
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