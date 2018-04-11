В Нижегородской области создатель фейковой странички в соцсети предстанет перед судом

Нижегородской области создатель фейковой странички в соцсети предстанет перед судомВ г. Дзержинск перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в распространении сведений о частной жизни бывшей возлюбленной. Следователями СО по г. Дзержинск СУ СК России по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего гражданина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия в средствах массовой информации).

По версии следствия, в 2016-2017 г.г. в квартире дома по ул. Терешковой г. Дзержинск обвиняемый, используя ноутбук с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», создал от имени бывшей сожительницы страничку в одной из социальных сетей. Затем он из мести из-за расставания с женщиной, распространил на этой странице в социальной сети фотографии и видеозаписи, содержащие изображения бывшей возлюбленной в обнаженном виде, являющиеся ее личной тайной. После того, как на личный номер женщине стали поступать звонки от неизвестных мужчин, она узнала о существовании ее изображений на фейковой странице в Интернете, после чего обратилась с заявлением в правоохранительные органы

В ходе расследования обвиняемый вину в инкриминируемых деяниях признал в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.