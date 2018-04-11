Истец осужден за подделку долговых расписок бывшей подруги

Магаданской области осужден участник гражданского судопроизводства, подделавший доказательства по двум своим искам. Магаданский городской суд признал Игоря Шевкунова виновным по ст. ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности).

Как следует из материалов дела, житель Магадана более двух лет проживал с подругой в ее квартире. В январе 2014 года он ссудил ей 500 000 руб. на погашение кредитов в банке. В подтверждение передачи денег женщина написала долговую расписку.

В феврале 2016 года Шевкунов подал иск к женщине, из квартиры которой к тому времени съехал, о взыскании с нее 3,5 млн руб. В обоснование своих требований он представил долговую расписку. Как установил впоследствии суд, мужчина вписал в этот документ цифру 3 перед цифровым обозначением суммы долга и слова «три миллиона» перед суммой прописью, что было подтверждено почерковедческой экспертизой. Для принятия мер по обеспечению иска Шевкунов просил наложить арест на две квартиры ответчицы. Женщина признала, что занимала у Шевкунова деньги, но лишь в сумме 500 000 руб. При этом, как выяснилось в суде, Шевкунов однажды сказал ей, что простил долг и порвал расписку. В итоге суд постановил взыскать с дамы долг в 500 000 руб., пени и госпошлину.

В середине февраля 2017 года Шевкунов вновь обратился в Магаданский горсуд с иском о взыскании с бывшей подруги долга в 3 млн руб. и процентов по договору займа в 900 000 руб. В подтверждение своих требований он представил оригинал договора займа с подписью, выполненной якобы его экс-сожительницей. Ответчица утверждала, что такую сумму не получала и договор не подписывала. Проведенная экспертиза подтвердила, что подпись в договоре выполнена не ею.