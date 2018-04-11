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Апелляционная палата признала Шешеля виновным
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Апелляционная палата признала Шешеля виновным 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ПАЛАТА МЕЖДУНАРОДНОГО ОСТАТОЧНОГО МЕХАНИЗМА ДЛЯ УГОЛОВНЫХ ТРИБУНАЛОВ ПРИЗНАЛА ШЕШЕЛЯ ВИНОВНЫМ И ЗАСЧИТАЛА ЕМУ РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫЙ СРОК
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