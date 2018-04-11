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Если видели — откликнитесь: полиция Перми ищет очевидцев ограбления микрофинансовой организации
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Если видели — откликнитесь: полиция Перми ищет очевидцев ограбления микрофинансовой организации 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
МВД Прикамья опубликовало видео, на котором записан момент ограбления офиса по выдаче микрозаймов. Всех, кто узнал мужчину, который, угрожая ножом, забрал у сотрудницы деньги, просят позвонить в полицию, и рассказать о нем.
— Преступление совершено 18 марта, — рассказали в МВД. — Неизвестный в маске ворвался в павильон микрофинансовой организации на улице Мира. Мужчина достал из рюкзака нож, угрожая сотруднице, потребовал деньги. Преступник похитил из сейфа 4000 рублей и скрылся.
Ограбление офиса по выдаче микрозаймов 2018-04-11  Всех, кому что-либо известно об этом человеке, просят позвонить по телефону 8 (342) 218-80-76.
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