Если видели — откликнитесь: полиция Перми ищет очевидцев ограбления микрофинансовой организации

МВД Прикамья опубликовало видео, на котором записан момент ограбления офиса по выдаче микрозаймов. Всех, кто узнал мужчину, который, угрожая ножом, забрал у сотрудницы деньги, просят позвонить в полицию, и рассказать о нем.

— Преступление совершено 18 марта, — рассказали в МВД. — Неизвестный в маске ворвался в павильон микрофинансовой организации на улице Мира. Мужчина достал из рюкзака нож, угрожая сотруднице, потребовал деньги. Преступник похитил из сейфа 4000 рублей и скрылся.

Ограбление офиса по выдаче микрозаймов 2018-04-11 Всех, кому что-либо известно об этом человеке, просят позвонить по телефону 8 (342) 218-80-76.