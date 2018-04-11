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В Ростове задержан подозреваемый в уличном разбое на 400 тысяч рублей
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В Ростове задержан подозреваемый в уличном разбое на 400 тысяч рублей 

Ростовские Вести 27 минут назад
В отдел полиции Пролетарского района Ростова-на-Дону поступило заявление от мужчины, который рассказал, что около дома неизвестный избил его и забрал ценные вещи. Полицейские выяснили, что злоумышленник ударил потерпевшего битой, после чего украл у него золотые украшения, планшет и деньги общей стоимостью порядка 400 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, подозреваемый был задержан, им оказался 41-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой».
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