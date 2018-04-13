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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого во взрыве машины с бизнесменом на Левенцовке
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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого во взрыве машины с бизнесменом на Левенцовке 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Появились новые подробности в деле о взрыве машины в Ростове на Левенцовке. Как рассказал источник 161.ru, сотрудники полиции задержали подозреваемого, который предположительно подложил взрывное устройство в автомобиль.
— Сразу после происшествия ростовские следователи возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов», — сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.
Припаркованный на улице Еременко, 99 Mercedes взорвался и загорелся 7 марта этого года. Находившийся в машине директор ростовской автомойки успел вовремя выбраться из салона. Приехавшие на место медики доставили его в больницу.
Позднее стало известно, что иномарка взорвалась неслучайно. В Mercedes заложили взрывное устройство, предположительно — растяжку с гранатой. Судя по всему, таким образом бизнесмена хотели устранить конкуренты.
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