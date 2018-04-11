В Рязанской области приятели-собутыльники украли ж/д трансформаторы

В Пронском районе сотрудники полиции по «горячи следам» раскрыли кражу электрооборудования с железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

О преступлении стало известно от работников Рязанской ГРЭС, которые заметили сбой в работе электрооборудования. Как оказалось, на окраине Новомичуринска злоумышленники похитили из трансформаторного ящика крышку, два трансформатора и два мощных сопротивления.

В ходе расследования полицейские выяснили, что к краже причастен 23-летний житель села Маклаково, которое расположено недалеко от места преступления. По предварительным данным, молодой человек и его 27-летний ранее судимый приятель, после совместного распития спиртного, решили украсть оборудование и сдать на металлолом в «приемку», а деньги потратить на продолжение банкета.

На момент задержания злоумышленники находились у тайника недалеко от ж/д полотна и собирались забрать мешки с похищенным, но их планам помещали полицейские.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Похищенное имущество изъято.

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