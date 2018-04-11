Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемых в краже автомобиля

В дежурную часть ОМВД России по району Хамовники поступило заявление от 21-летней девушки об угоне принадлежащего ей автомобиля, который был припаркован на Пречистинской набережной. Общий материальный ущерб составил более 5 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 24-летний и 27-летний приезжие. Как выяснилось, злоумышленники вскрыли машину с помощью специального устройства, завели ее и скрылись.

Похищенный автомобиль обнаружен сотрудниками ОМВД России по Можайскому району на улице Багрицкого.

По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.