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В Твери полицейскими выявлен факт незаконного предпринимательства с извлечением дохода в особо крупном размере
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В Твери полицейскими выявлен факт незаконного предпринимательства с извлечением дохода в особо крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 36 минут назад
Фото: Тверская неделя
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области выявлен факт незаконного предпринимательства с извлечением дохода в особо крупном размере.
В ходе оперативных мероприятий сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России установлено, что один из медицинских центров города Твери с марта по декабрь 2017 года предоставлял своим клиентам медицинские и косметологические услуги, не имея соответствующей лицензии на данные виды деятельности. В результате противоправных действий, руководителю медцентра удалось извлечь прибыль на сумму 10 миллионов рублей. В отношении директора организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
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