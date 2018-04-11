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Югорчанин ограбил магазин, угрожая кассиру игрушечным пистолетом
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Югорчанин ограбил магазин, угрожая кассиру игрушечным пистолетом 

Уральский меридиан 40 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Полицейские Сургута раскрыли разбойное нападение на продуктовый магазин. По версии следствия вооружённый мужчина ворвался в торговое помещение и угрожая продавцу похитил 7 тыс. рублей из кассы. После чего скрылся в неизвестном направлении.
Потерпевшая смогла запомнить грабителя, благодаря чему оперативники составили фоторобот. Вскоре преступник нашёлся. Им оказался 29-летний житель города Пыть-Яха ранее судимый за кражу. Все деньги мужчина потратил, а то, что кассир приняла за оружие, оказалось игрушкой.
Теперь шутнику грозит уголовное наказание за разбой. Максимальный срок по этой статье 10 лет.
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